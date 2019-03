© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In scadenza di contratto col Genoa, Darko Lazovic è finito del mirino della Lazio in vista della prossima stagione. Queste le parole dell'esterno d'attacco rossoblù ai microfoni di Mozzartsport.com: "Io alla Lazio a giugno? Il mio contratto scade alla fine della stagione e questa è l'unica certezza. Non parlo con nessuno, l'unico club con cui sto negoziando è il Genoa. Vedremo se riusciremo ad aggiustarlo. Sono stato qui per quattro anni", ha concluso dal ritiro della Nazionale serba. Dubbi sul futuro, una storia ancora tutta da scrivere.