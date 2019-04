Lazovic risponde a Mertens: Napoli-Genoa 1-1 al 45', espulso Sturaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo vibrante al San Paolo, ben giocato da due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Grande equilibrio, con il Genoa un po' più pericoloso; la formazione di Prandelli, però, è rimasta in 10 uomini per l'espulsione rimediata da Sturaro al 28', a causa di un intervento pericoloso e in ritardo su Allan. E il Napoli ne ha approfittato pochi istanti dopo, passando in vantaggio grazie a Dries Mertens. In pieno recupero, però, è arrivato lo splendido gol di Lazovic a riequilibrare (giustamente) la sfida.

Il Napoli parte fortissimo e costruisce due grandi occasioni nei primi minuti: prima Fabian Ruiz viene murato dalla difesa, poi Milik scheggia la traversa. I rossoblù, però, ben presto prendono le misure agli avversari e sfruttano molto bene le ripartenze, con Kouamé e Pandev molto ispirati. I due attaccanti duettano bene e il macedone sfiora la rete in tre circostanze. La formazione ospite sembra più vogliosa e determinata, ma poco prima della mezzora perde Sturaro, espulso per un brutto intervento ai danni di Allan. La decisione di Pasqua, forse, è troppo severa; il Napoli ringrazia e ne approfitta subito: Mertens riceve al limite dell'area e scarica una conclusione velenosa, che Radu non riesce a respingere. Gol numero 104 con la maglia dei campani per il belga, che raggiunge Cavani al quarto posto della classifica marcatori del club all-time. Il gol subito, però, non scoraggia gli ospiti, che reagiscono e sono sfortunati quando Gunter colpisce il palo di testa, sugli sviluppi di un corner. Poi ci prova Biraschi dalla distanza, ma Karnezis è attento. Nel finale Callejon si divora il raddoppio e il Genoa, in pieno recupero, trova il meritato pareggio con Lazovic, che conclude al volo in modo splendido dopo un'altra grande giocata di Pandev. All'intervallo è 1-1, la sfida è ancora apertissima. Ripresa tutta da vivere.