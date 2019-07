Lazzari e i tre parametri di Lotito: ecco l'acquisto perfetto

Fonte: Dall'inviato a Roma

“Potenzialità atletico-agonistica, moralità e compatibilità economico-finanziarie”. Fin da subito, dal suo insediamento sulla poltrona più importante di Formello, Claudio Lotito ha indicato la via da seguire. In campo come sul mercato, con questi tre parametri a guidare la scelta di un giocatore piuttosto che di un altro. Tra l’ironia e lo scetticismo generale, è andato avanti per i suoi principi e il tempo, nella maggior parte dei casi, gli ha dato ragione. Perché se negli ultimi cinque anni, dopo Juventus, la Lazio è la squadra che in Italia ha vinto di più è merito del gruppo che ogni stagione si viene a creare. Una squadra composta da professionisti esemplari, che non vanno mai fuori le righe. Nessuno ‘scoop’ extra campo, nessun caso capace di minare la tranquillità del quartier generale biancoceleste.

E se teniamo davanti gli occhi l’elenco con i tre criteri del presidente, non possiamo non affermare con sicurezza che Manuel Lazzari è un profilo perfetto. Risponde a pieno all’identikit. Punto uno. 25 anni, esterno idoneo per il 3-5-2 di Inzaghi. Fisicamente sa essere devastante, ha resistenza ed è dotato di un’accelerazione da urlo. E i numeri dell’ultima stagione (8 assist da quinto di centrocampo) parlano per lui. Punto due. In pochi conoscono veramente Manuel e come sia fuori dal campo, ma da quello che lascia mostrare sembra un ragazzo composto che conduce una vita sana. Calcio, amici e famiglia, senza troppi eccessi. E poi c’è un elemento che non va sottovalutato, ovvero la sua carriera: è partito dal basso, si è costruito giorno dopo giorno fino ad arrivare in Nazionale. Conosce quindi il valore del lavoro, del sudore e della parola umiltà. Infine chiaramente c’è l’aspetto dei costi dell’operazione (7 milioni più Murgia), perfettamente in linea con i parametri della Lazio, società che ha chiuso il bilancio 2018 con un attivo di 39 milioni di euro. Se è dunque vero che tre indizi fanno una prova, allora tre parametri fanno anche un acquisto by Lotito.