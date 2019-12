Lazzari e Luis Alberto trascinano la Lazio, Lulic a segno: i voti di TMW

Juventus-Lazio 1-3

Fonte: Marco Conterio

Strakosha 6 Sceglie bene il tempo sul diagonale di Cristiano Ronaldo ma spinge poco: così Dybala può segnare e una percentuale di colpa è pure sua. Però poi si riscatta, dando sicurezza al reparto

Luiz Felipe 6.5 Tiene bene il campo e l'avversario. Il salvataggio nel finale in scivolata su Cristiano Ronaldo gli è valso un "who is him" da parte della sbalordita stampa locale.

Acerbi 7 Guida la Lazio con personalità, se Higuain è ben imbrigliato c'è tanto dei suoi muscoli e della sua arguzia tattica. Si conferma all'altezza di una maglia da titolare con l'Italia.

Radu 6 Il meno in palla dei tre arretrati, perde Dybala in occasione del gol del pareggio. Nella ripresa rialza giri e motore e blinda la retroguardia biancoceleste.

Lazzari 7.5 Una freccia e una spina nel fianco della Juventus, mette in continua apprensione Alex Sandro che rincula sempre e non spinge praticamente mai. L'assist per Lulic arriva dalla sua parte, motorino che merita l'azzurro.

Milinkovic-Savic 6.5 Spada e incudine, non lascia mai spazio agli interni della Juventus. E quando spinge mette paura alla retroguardia bianconera.

Lucas Leiva 6 Dei centrocampisti è il meno evidente e non è certo una novità. Gioca semplice, senza errori, con tanto ordine. Garanzia d'esperienza. (dal 64' Cataldi 7 Una meraviglia, la punizione del 3-1, suggello e fotografia della Lazio di Simone Inzaghi).

Luis Alberto 7.5 E' una delizia per i palati. Gioca di fioretto, segna un gol intelligente, ne sfiora uno capolavoro. Da interno è fiorito, è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale. (dal 65' Parolo 6.5 Un cambio che si spiega con una spizzata: sfiora il pallone che finisce sui piedi di Lulic per il 2-1)

Lulic 7 Segna col destro che non è il suo piede. Spinge sulla sinistra, che è la sua fascia. Tiene De Sciglio, Cuadrado, Douglas Costa. Torna a Roma con la Supercoppa da capitano.

Correa 6.5 Un gol annullato ma quanta qualità. Pecca nel tempismo delle ripartenze, stavolta, peccati che Inzaghi e il suo staff però gli perdonano volentieri, tanta è stata la bellezza delle giocate.

Immobile 6.5 Una finale da leader. Niente gol, è vero, ma sudore, fatica gomiti larghi, spalle toste, pressing. Una serata da titolare biancoceleste e azzurro.