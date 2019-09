Lazzari ha già conquistato Inzaghi. Appuntamento rimandato con il gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un primo tempo giocato con il freno a mano tirato, una ripresa da protagonista assoluto. Manuel Lazzari, in sole due partite, si è già preso la Lazio, conquistando Simone Inzaghi e i tifosi grazie a quelle caratteristiche già mostrate con la SPAL di Leonardo Semplici. La freccia che mancava alla squadra biancoceleste per provare a fare il salto di qualità atteso, l'ennesima grande operazione condotta da Igli Tare, bravo a consegnare al proprio tecnico un giocatore di grande affidabilità e con enormi margini di crescita.

Qualità e personalità - Un derby a due facce, quello dell'esterno di Valdagno, che nella prima frazione si è preoccupato più di tenere a bada le avanzate di Kolarov e di dare una mano a Luiz Felipe nel tentativo di contenere Justin Kluivert. Il risultato all'intervallo però sorrideva alla Roma, così Inzaghi gli ha chiesto di sganciarsi maggiormente e il risultato è stato senza dubbio positivo, anche se Lazzari ricorderà il primo derby per l'occasione divorata poco prima del pareggio e per il gol annullato nei minuti di recupero. Poco male, perché il classe 1993 si candida già per un ruolo di primo piano nella rosa capitolina. E chissà che non riesca a convincere Mancini a convocarlo per l'Europeo.