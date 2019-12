Lazzari: "Juve? Non siamo secondi a nessuno, qui tanti fenomeni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel post partita di Lazio-Udinese, l'esterno biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Quest'oggi noi ci siamo divertiti insieme al nostro pubblico. Potevamo segnare altre reti, ma siamo contentissimi. Ora penseremo al prossimo incontro con la Juventus, la Lazio non è seconda a nessuno, il nostro valore è sotto gli occhi di tutti. Nella nostra squadra ci sono dei fenomeni, sarà difficile sfidare i bianconeri, ma siamo fiduciosi. C’era poco tempo per preparare la gara di oggi con l’Udinese, una squadra fisica che poteva farci male sui calci piazzati, invece siamo riusciti a gestire bene il pallone facendo correre i nostri avversari che, in questo modo, si sono stancati".

Il momento della Lazio?

"Stiamo attraversando un ottimo periodo di forma. Anche all’inizio la prestazione c’è sempre stata, ora abbiamo fatto registrare sei vittorie di fila, dobbiamo continuare a sfruttare ogni occasione e continuando così possiamo fare grandi cose. Non ero abituato alle tre partite in sette giorni, ma alla Lazio si lavora molto bene. Anche chi è all’interno della società è molto bravo a farti recuperare, non pensavo di svolgere una partita del genere. Siamo contentissimi per questa grande vittoria, ora dobbiamo pensare alla prossima gara che è importantissima. I tifosi sono splendidi, quando c’è così tanta gente è bellissimo entrare in campo".

La Nazionale?

"Per ogni giocatore sarebbe qualcosa di straordinario, ho avuto la fortuna di esordire lo scorso anno e mi porterò dietro questo ricordo. L’Italia gioca con un altro modulo, ma io cerco di mettercela tutta. Se verrò richiamato sarò felicissimo, ma prima devo far bene con la Lazio".