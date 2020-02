Dopo aver ritrovato la SPAL da avversario, il difensore della Lazio Manuel Lazzari ha ammesso su Instagram di aver ricevuto pesanti minacce di morte dai suoi ex tifosi e su Instagram ha scritto: "Le minacce di morte non le merito. In quei sette anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal, per sempre, però questo non lo meritavo".