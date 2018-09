Lazzari uomo giusto per il Toro. Servono 15 milioni

© foto di Federico Gaetano

Oltre ai tre punti il match contro la SPAL ha consegnato nelle mani del Torino una convinzione: Manuel Lazzari è un giocatore da Toro. Come riporta Tuttosport, infatti, l'esterno della formazione di Leonardo Semplici ha nuovamente convinto la dirigenza granata che le sue qualità potrebbero risultare importanti per la crescita del collettivo di Walter Mazzarri. Per questo motivo gli uomini mercato di Urbano Cairo stanno studiando l'assalto decisivo al giocatore fra il mercato di gennaio e quello della prossima estate. Per il giocatore la valutazione è di circa 15 milioni di euro.