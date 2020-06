"Le 10 cose che devi sapere su Pjanic": il Barça presenta così ai tifosi il suo nuovo acquisto

Il Barcellona annuncia l'acquisto di Miralem Pjanic dalla Juventus e lo presenta con un video a dir poco curioso. Ecco, infatti, le dieci cose che i tifosi blaugrana devono assolutamente sapere circa il nuovo rinforzo per la 2020-2021:

🔟 things you need to know about our new signing! pic.twitter.com/deZgQ4Ts6U

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020