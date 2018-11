Le 100 partite di Chiellini e il Mondiale 2022

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani sera, con la fascia di capitano al braccio, Giorgio Chiellini guiderà la Nazionale contro il Portogallo, nello stadio tempio dell'ultima enorme delusione della squadra azzurra. Lo 0-0 con la Svezia brucia ancora, non è ancora dimenticato, come ha spiegato lui stesso. E soprattutto è stato realizzato in ritardo, quando a giugno gli altri calciatori raggiungevano la Russia per giocarsi la kermesse Mondiale. L'Italia, negli ultimi tre, non ha mai passato la fase a gironi. Eliminata dalla Slovacchia e dalla Nuova Zelanda prima, da Costa Rica e Uruguay la seconda volta. Insomma, non Brasile o Argentina, né Francia o Germania.

Il cruccio è quindi quello, all'alba dei 100 gettoni di presenza, di non aver mai partecipato a un Mondiale buono. Nel 2006 era troppo giovane, alla Juventus, un po' come può essere ora Moise Kean, convocato da Mancini per la gara contro gli Stati Uniti a Genk. Ora Chiellini ha 34 anni, continua a giocare - molto bene a dire la verità - nella miglior squadra italiana, è considerato uno dei migliori marcatori al mondo. "Ci sarà anche nel 2022", ha scherzato Mancini, facendo ben capire come sia però importante, al di là della presenza di Romagnoli, per un gruppo che sta ricostruendo la sua immagine. L'unica sfortuna è che, al netto di una qualificazione che sarebbe meglio arrivasse stavolta, si giocherà a dicembre, con Chiellini a sfiorare i 39 anni.