Le 300 partite da titolare di Callejon e un trofeo per salutare Napoli nel migliore dei modi

300 partite da titolare per festeggiare un altro trofeo ma anche per pensare, ancora una volta, al possibile addio. José Maria Callejon si fonde con la storia recente del club e si lega a doppio filo con tutti i principali avvenimenti. Dalla svolta Benitez, al sarrismo fino all'avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso. Lui è sempre stato lì, su quella fascia destra, come baluardo di un progetto calcistico che aveva l'obiettivo di partire dalla bellezza del gioco per arrivare alle vittorie sul campo.

Adesso il suo contratto in scadenza fa pensare che l'addio sia praticamente consumato. Lo ha dichiarato anche ieri Gattuso, parlando di un 30% della rosa che potrebbe dire addio a fine stagione. Tra i giocatori che potrebbero lasciare c'è anche lui ovviamente, nonostante i rilanci di De Laurentiis e nonostante Napoli sia ormai la sua seconda casa. Il richiamo della Spagna è troppo forte dopo tanti anni passati lontano, con Siviglia e Valencia che sono pronte a darsi battaglia pur di accoglierlo e fargli chiudere la carriera in patria. La decisione definitiva non è ancora arrivata, o quanto meno non è ancora stata palesata, ma certo è che salutare con un'altra Coppa in mano ha tutto un altro sapore.