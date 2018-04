Le 4 di Champions - Real Madrid, semifinale e polemiche per la 13esima

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre Champions negli ultimi quattro anni, Juventus eliminata tra le polemiche, Barcellona e Manchester City out e un percorso che vede i Blancos ancora favoriti che grazie alle tre big uscite di scena agli ottavi di finale. Cristiano Ronaldo e compagni sarebbero certamente l'ostacolo più difficile da superare per la Roma di Eusebio Di Francesco, soprattutto per l'esperienza che la formazione di Zidane ha acquisito nelle ultime stagioni. Solo due sconfitte fino ad adesso nella competizione più importante d'Europa, entrambe chiaramente ininfluenti, visto che il Real è nuovamente a tre partite dalla conquista della coppa. Ottava semifinale consecutiva e il super bomber, CR7, da 120 gol in Champions League: inutile aggiungere altro per spiegare lo strapotere degli spagnoli.

IL PERCORSO IN CHAMPIONS

Gironi:

Real Madrid-APOEL Nicosia: 3-0

Borussia Dortmund-Real Madrid: 1-3

Real Madrid-Tottenham: 1-1

Tottenham-Real Madrid: 3-1

APOEL Nicosia-Real Madrid: 0-6

Real Madrid-Borussia Dortmund: 3-2

Ottavi:

Real Madrid-PSG: 3-1

PSG-Real Madrid: 1-2

Quarti:

Juventus-Real Madrid 0-3

Real Madrid-Juventus 1-3

FORMAZIONE TIPO

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo.