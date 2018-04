Le 4 di Europa League - Atletico, esperienza e garra per il titolo europeo

© foto di J.M.Colomo

L'Atletico Madrid, con l'Arsenal, è la favorita numero uno per la vittoria finale dell'Europa League. Eliminato lo Sporting Lisbona, pur soffrendo forse un po' troppo, mancano tre partite prima di poter festeggiare nuovamente la conquista dell'ex Coppa UEFA. Grinta, tecnica e muscoli, questi gli ingredienti di Diego Pablo Simeone che proverà a condurre i suoi fino a Lione. In Liga i Colchoneros sono al secondo posto e difficilmente potranno fare meglio o peggio: proprio per questo la concentrazione è totalmente rivolta all'impegno europeo, un motivo in più per pensare che alla fine possano essere proprio loro a sollevare il trofeo.

IL PERCORSO EUROPEO

Girone di Champions:

Roma-Atletico Madrid: 0-0

Atletico Madrid-Chelsea: 1-2

Qarabag-Atletico Madrid: 0-0

Atletico Madrid-Qarabag: 1-1

Atletico Madrid-Roma: 2-0

Chelsea-Atletico Madrid: 1-1

Sedicesimi di Europa League:

Copenaghen-Atletico Madrid: 1-4

Atletico Madrid-Copenaghen: 1-0

Ottavi di finale di Europa League:

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca: 3-0

Lokomotiv Mosca-Ateltico Madrid: 1-5

Quarti di finale di Europa League:

Atletico Madrid- Sporting Lisbona 2-0

Sporting Lisbona-Atletico Madrid 1-0

FORMAZIONE TIPO

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Vrsaljko; Correa, Niguez, Gabi, Koke; Griezmann, Costa.