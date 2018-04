Le 4 di Europa League - Marsiglia, Garcia e il Velodrome: francesi temibili

© foto di Federico Gaetano

Il Marsiglia di Rudi Garcia, insieme chiaramente al Salisburgo, rappresenta la sorpresa dell'Europa League 2017/18. Grande rimonta nella sfida di ieri contro il Lipsia, di fronte a uno stadio completamente pieno che non ha mai fatto mancare il supporto ai giocatori francesi. Rudi Garcia sta facendo un ottimo lavoro e non sarà facile eliminarlo dalla competizione. Tanti giocatori interessanti nella rosa dell'OM, ma uno spicca certamente su tutti: Dimitri Payet. Protagonista anche con la maglia della Francia durante l'ultimo Europeo casalingo il capitano è molto spesso decisivo, grazie alla sua tecnica, i suoi dribbling e a un tiro che non lascia scampo ai portieri avversari.

IL PERCORSO IN EUROPA LEAGUE

3° turno preliminare:

Marsiglia-Oostende: 4-2

Oostende-Marsiglia: 0-0

4° turno preliminare:

Domzale-Marsiglia: 1-1

Marsiglia-Domzale: 3-0

Girone:

Marsiglia-Konyaspor: 1-0

Salisburgo-Marsiglia: 1-0

Marsiglia-V. Guimaraes: 2-1

V. Guimaraes-Marsiglia: 1-0

Konyaspor-Marsiglia: 1-1

Marsiglia-Salisburgo: 0-0

Sedicesimi di finale:

Marsiglia-Braga: 3-0

Braga-Marsiglia: 1-0

Ottavi di finale:

Marsiglia-Athletic Bilbao: 3-1

Athletic Bilbao-Marsiglia: 1-2

Quarti di Finale:

Lipsia-Marsiglia 1-0

Marsiglia-Lipsia 5-2

FORMAZIONE TIPO

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakal, Rolando, Rami, Amavi; Luiz Gustavo, Lopez; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain (Mitroglu).