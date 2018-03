Le 8 di Champions - Barcellona, Messi e uno spauracchio per tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona è senza dubbio una delle tre squadre che nessuna delle altre cinque qualificate per i quarti di finale di Champions League vorrebbe incrociare subito. I catalani hanno dimostrato nel corso della stagione, di essere tornati vicini ai fasti vissuti con Pep Guardiola, con un Lionel Messi quanto mai decisivo e un impianto di gioco costruito da Valverde che mette i brividi a tutte le potenziali avversarie. La Juventus l'ha già incrociata due volte nell'edizione in corso ai gironi, con un esordio da incubo e il 3-0 del Camp Nou e lo 0-0 del ritorno all'Allianz Stadium che invece ha dato maggiore convinzione alla squadra di Allegri. E' chiaro che i bianconeri, come la Roma, vorrebbero evitare di incrociare Iniesta e compagni, con lo stato di forma dei blaugrana che dopo un periodo di appannamento, soprattutto in campionato, è tornato a essere quello dei giorni migliori. Unico problema per il tecnico del Barça può essere l'assenza di Busquets, che è uscito per infortunio dalla sfida contro il Chelsea e che rischia di dover saltare almeno la gara d'andata prevista per il 3 o 4 aprile.

IL PERCORSO IN CHAMPIONS

Girone:

Barcellona-Juventus: 3-0

Sporting CP - Barcellona: 0-1

Barcellona-Olympiacos: 3-1

Olympiacos-Barcellona: 0-0

Juventus-Barcellona: 0-0

Barcellona-Sporting CP: 2-0

Ottavi di finale:

Chelsea-Barcellona: 1-1

Barcellona-Chelsea: 3-0

DIFFICOLTA'

*****

FORMAZIONE TIPO

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembelé, Suarez, Messi.