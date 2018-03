Le 8 di Champions - Bayern Monaco, redivivi a caccia di un'impresa

© foto di Imago/Image Sport

Qualcuno li aveva dati già per spacciati la notte del 27 settembre del 2017, quando al Parco dei Principi di Parigi, il 3-0 subito contro il PSG pareva valere il crollo definitivo della Regina di Germania. Poi, il cambio in panchina e l'allontamento di Ancelotti con Heynckes tornato in sella per riportare in alto il buon nome dei bavaresi, ha cambiato l'esito della stagione. Adesso, il Bayern Monaco, è tornata prepotentemente a essere la squadra senza rivali in Bundesliga e una delle pretendenti al trono d'Europa. Proprio Heynckes è l'ultimo allenatore ad aver alzato la Coppa dalle grandi orecchie sulla panchina bavarese nel 2012-2013, poi tre semifinali e un quarto di finale con eliminazioni tutte per mano di squadre spagnole. Dal Real Madrid al Barcellona passando per l'Atletico. E' chiaro che per i tedeschi varrebbe come cattivo presagio un altro incrocio con una squadra proveniente della Liga, abbinamento che però piacerebbe e non poco a Juventus e Roma che ovviamente preferiscono incrociare altre squadre prima della corazzata germanica.

PERCORSO IN CHAMPIONS

Girone:

Bayern Monaco-Anderlecht: 3-0

PSG-Bayern Monaco: 3-0

Bayern Monac-Celtic: 3-0

Celtic-Bayern Monaco: 1-2

Anderlecht-Bayern Monaco: 1-2

Bayern Monaco-PSG: 3-1

Ottavi di finale:

Bayern Monaco-Besiktas: 5-0

Besiktas-Bayern Monaco: 1-3

DIFFICOLTA'

****

FORMAZIONE TIPO

Bayern Monaco (4-3-3): Ulrelch; Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba; Thiago Alcantara, Martinez, Vidal; Muller, Lewandowski, Ribery.