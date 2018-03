Le 8 di Champions - Liverpool, dall'incrocio con Salah al mago Klopp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool si presenta ai quarti di finale come una delle outsider della competizione. Viste le forze in gioco a inizio stagione, in pochi avrebbero scommesso sulla presenza dei Reds tra le migliori 8 d'Europa. Ma lo specialista Jurgen Klopp e un po' di fortuna nei sorteggi, hanno permesso all'Inghilterra di mantenere comunque due slot nella fase più calda della Champions. In campionato, la squadra dell'allenatore tedesco, sta cercando di difendere il quarto posto per confermare l'accesso alla Champions anche nella prossima stagione, ma la distanza dal Manchester City (21 punti) denota come il livello del club del Merseyside non sia all'altezza dei connazionali. La perdita a gennaio di Philippe Coutinho non ha comunque destabilizzato la squadra di Klopp, che ha mantenuto il passo buono, ma a corrente alternata, tenuto per tutto il corso dell'anno. Il pericolo numero uno resta Mohamed Salah, che la Roma ha ceduto in estate per ripianare i bilanci e che ora è uno dei giocatori più richiesti al mondo. L'incrocio con i giallorossi sarebbe il più classico degli amarcord, anche se i precedenti, per i giallorossi, non riportano alla mente ricordi piacevoli (sconfitta in finale nel 1984 e nessuna vittoria in Champions). Pochi ricordi piacevoli anche per la storia della sfida con la Juventus. Dall'Heysel in poi sulle spalle di questo potenziale incrocio vive il ricordo di una delle pagine più terribili della storia del calcio. Anche se da un punto di vista tecnico, affrontare i Reds è uno dei migliori abbinamenti possibili.

PERCORSO IN CHAMPIONS

Girone:

Liverpool-Siviglia: 2-2

Spartak Mosca-Siviglia: 1-1

Maribor-Liverpool: 0-7

Liverpool-Maribor: 3-0

Siviglia-Liverpool: 3-3

Liverpool-Spartak Mosca: 7-0

Ottavi di finale:

Porto-Liverpool: 0-5

Liverpool-Porto: 0-0

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Alberto Moreno; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.