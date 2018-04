Le 4 di Champions - Liverpool, Salah e Klopp le armi vincenti dei Reds

© foto di Imago/Image Sport

Miglior attacco della Champions e tante goleade nel percorso del Liverpool di Jurgen Klopp in Champions League. Prima dei quarti di finale nessuno avrebbe scommesso sul passaggio del turno dei Reds contro il Manchester City di Pep Guardiola ma una formidabile gara di andata ad Anfield e un errore macroscopico dell'arbitro nella sfida di ritorno hanno permesso agli inglesi di staccare il pass per la semifinale. Mohamed Salah è l'assoluto protagonista in campo e per la Roma sarebbe il grande ex da affrontare, mentre il tecnico tedesco vorrebbe la sua rivincita contro il Bayern dopo la sconfitta nella finale di Champions 2013 quando allenata il Borussia Dortmund. A proposito di rivincite: il popolo giallorosso vorrebbe rifarsi dopo il ko in finale di Coppa dei Campioni 1983/84 all'Olimpico, magari però a Kiev dove avrebbe tutto un altro sapore.

PERCORSO IN CHAMPIONS

Girone:

Liverpool-Siviglia: 2-2

Spartak Mosca-Siviglia: 1-1

Maribor-Liverpool: 0-7

Liverpool-Maribor: 3-0

Siviglia-Liverpool: 3-3

Liverpool-Spartak Mosca: 7-0

Ottavi di finale:

Porto-Liverpool: 0-5

Liverpool-Porto: 0-0

Quarti di finale:

Liverpool-Manchester City 3-0

Manchester City-Liverpool 1-2

FORMAZIONE TIPO

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Alberto Moreno; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.