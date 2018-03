Le 8 di Champions - Manchester City, Guardiola torna a far paura

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester City è una delle più serie candidate alla vittoria della Champions League e dunque, al pari del Barcellona, la squadra che nessuno vorrebbe trovarsi contro ai quarti di finale. Pep Guardiola ha trovato il feeling giusto con la piazza e con i giocatori e i risultati ottenuti in Premier League gli stanno dando più che ragione. Sono infatti 16 i punti di vantaggio sui cugini del Manchester United allenati da Mourinho, sintomo di una squadra in grande salute fin dall'inizio della stagione che ha tutta l'intenzione di dominare anche in ambito europeo. Gli investimenti fatti di recente hanno portato i Citizens a rappresentare una delle nuove super potenze del calcio mondiale e il tecnico catalano è stata la ciliegina sulla torta. La sua evoluzione extra Liga si sta completando dopo le stagioni passate al Bayern Monaco e adesso l'obiettivo è quello di centrare la finale di Kiev. Nel percorso di questa stagione in Champions, già un'italiana ha dovuto subire la qualità degli inglesi, ovvero il Napoli di Sarri. I complimenti di Guardiola agli azzurri resteranno scolpiti nella memoria dei tifosi partenopei, come del resto le due sconfitte subite sia al San Paolo che all'Etihad Stadium. Roma e Juventus sperano vivamente di non incrociare la strada con il City. Almeno per ora.

IL PERCORSO IN CHAMPIONS

Gironi:

Feyenoord-Manchester City: 0-4

Manchester City-Shakhtar Donetsk: 2-0

Manchester City-Napoli: 2-1

Napoli-Manchester City: 2-4

Manchester City-Feyenoord: 1-0

Shakhtar Donetsk-Manchester City: 1-2

Ottavi di finale:

Basilea-Manchester City: 0-4

Manchester City-Basilea: 1-2

DIFFICOLTA'

*****

FORMAZIONE TIPO

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Delph; Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Aguero, Sané.