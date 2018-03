Le 8 di Champions - Real Madrid, la musica che risveglia gli eroi

© foto di J.M.Colomo

Tre Champions League vinte negli ultimi 4 anni. Questo è il biglietto da visita del Real Madrid che basterebbe a spiegare per quale motivo sarebbe meglio evitare Cristiano Ronaldo e soci nel corso dei quarti di finale. E' vero, non è la stessa squadra schiacciasassi che ha impressionato il mondo nelle ultime stagioni, basti pensare all'andamento lento in Liga, ma allo stesso tempo tutti sanno come la musica della Champions risvegli qualcosa nel cuore dei giocatori Blancos, a tal punto da trasformare una squadra in difficoltà in un carrarmato blindato. Zinedine Zidane si gioca tutte le proprie carte in questa competizione, dopo aver subito non poche critiche per il fallimento in campionato e con i dubbi legati al futuro che continuano ad aleggiare sulla sua testa. Per questi motivi il Real è un passettino indietro rispetto al Manchester City e al Barcellona, ma allo stesso tempo, con tutti i fenomeni in rosa e le vittorie conseguite negli ultimi anni, sarebbe una bestemmia dire che è una delle squadre che Roma e Juventus vorrebbero incrociare nel prossimo turno. Occorre ricordare comunque che i bianconeri sono riusciti ad eliminare agli ottavi l'unica squadra che in Europa ha infastidito le Merengues con un pareggio e una sconfitta, ovvero il Tottenham, ma occorre altresì sottolineare come agli ottavi di finale, il Real Madrid abbia eliminato con una doppia vittoria, il super PSG degli investimenti pluri-milionari.

IL PERCORSO IN CHAMPIONS

Gironi:

Real Madrid-APOEL Nicosia: 3-0

Borussia Dortmund-Real Madrid: 1-3

Real Madrid-Tottenham: 1-1

Tottenham-Real Madrid: 3-1

APOEL Nicosia-Real Madrid: 0-6

Real Madrid-Borussia Dortmund: 3-2

Ottavi:

Real Madrid-PSG: 3-1

PSG-Real Madrid: 1-2

DIFFICOLTA'

*****

FORMAZIONE TIPO

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo.