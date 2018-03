Le 8 di Europa League - Arsenal, occhio all'ultima spiaggia di Wenger

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal si è presentata ai nastri di partenza di questa Europa League come la grande favorita per la vittoria finale. Vedere una delle squadre più rappresentative delle scorse edizioni di Champions League (seppur senza successi, occorre sottolinearlo) nella seconda competizione in ordine di grado, ha fatto subito specie a tutti. Ma se in campionato le cose non stanno andando come i tifosi Gunners si sarebbero augurati, in Europa, tutto sommato, il percorso è in linea con le aspettative. L'ultimo incrocio con il Milan, fresco di ieri sera e di polemiche a raffica, è stato il turno più complicato per i londinesi, che hanno comunque superato con un definitivo di 5 reti a 1 contro i rossoneri. Adesso che la competizione entra nel suo momento più vivo, Wenger sa benissimo che per salvare la faccia e la panchina, l'unico modo è quello utilizzato nella passata stagione da Mourinho, ovvero accedere alla Champions vincendo l'Europa League. Per la Lazio è ovvio che sarebbe un incrocio molto sfortunato, visto e considerato le altre forze in gara, e Simone Inzaghi, come per quanto riguarda l'Atletico Madrid, preferirebbe vivere questo big match nei turni successivi.

IL PERCORSO IN EUROPA LEAGUE

Girone:

Arsenal-Colonia: 3-1

BATE-Arsenal: 2-4

Stella Rossa-Arsenal: 0-1

Arsenal-Stella Rossa: 0-0

Colonia-Arsenal: 1-0

Arsenal-BATE: 6-0

Sedicesimi di finale:

Ostersund-Arsenal: 0-3

Arsenal-Ostersund: 1-2

Ottavi di finale:

Milan-Arsenal: 0-2

Arsenal-Milan: 3-1

DIFFICOLTA'

****

FORMAZIONE TIPO

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.