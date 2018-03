Le 8 di Europa League - Atletico, la decaduta dal dente avvelenato

© foto di J.M.Colomo

L'Atletico Madrid è la nobile decaduta per eccellenza di questa stagione europea. I Colchoneros, formazione top nelle ultime edizioni della Champions e finalista in due occasioni nel 2013-2014 e 2015-2016, ha avuto la sfortuna di trovare un girone tra i più complicati sulla propria strada e dunque si è vista relegare, anche grazie alla Roma, in Europa League. E' chiaro che adesso è divenuta la super favorita insieme all'Arsenal e dunque il pericolo maggiore per la Lazio di Simone Inzaghi. Griezmann è il pericolo numero uno, ma sono l'impianto di gioco, la cattiveria agonistica e la capacità di difendere con ordine, le armi che fanno paura a tutte le avversarie. Il fascino dell'incrocio possibile tra il Cholo e la 'sua' Lazio è alto, ma Simone Inzaghi ovviamente preferirebbe rimandare questo amarcord almeno al turno successivo.

IL PERCORSO EUROPEO

Girone di Champions:

Roma-Atletico Madrid: 0-0

Atletico Madrid-Chelsea: 1-2

Qarabag-Atletico Madrid: 0-0

Atletico Madrid-Qarabag: 1-1

Atletico Madrid-Roma: 2-0

Chelsea-Atletico Madrid: 1-1

Sedicesimi di Europa League:

Copenaghen-Atletico Madrid: 1-4

Atletico Madrid-Copenaghen: 1-0

Ottavi di finale di Europa League:

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca: 3-0

Lokomotiv Mosca-Ateltico Madrid: 1-5

DIFFICOLTA':

*****

FORMAZIONE TIPO

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Vrsaljko; Correa, Niguez, Gabi, Koke; Griezmann, Costa.