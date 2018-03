Le 8 di Europa League - CSKA, pericolo russo tra talento e distanza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CSKA Mosca è arrivato agli ottavi di finale incrociando il Lione con la sensazione di aver già raggiunto un ottimo risultato. L'obiettivo minimo di inizio stagione, per quanto concerne l'esperienza europea, era stato raggiunto. Gli uomini di Goncharenko però hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, eliminando i francesi che venivano considerati come una delle formazioni che potenzialmente avrebbe potuto raggiungere la finale. I russi si distinguono per avere in rosa diversi giocatori di un discreto talento, tanto che molti osservatori europei hanno seguito con attenzione il percorso europeo del club moscovita. Musa e Vitinho in attacco sono due spine nel fianco per le difese avversarie, mentre il pezzo pregiato è l'esterno destro Mario Fernandes, brasiliano con passaporto russo che vale più di 20 milioni. Insieme al Salisburgo è la squadra che tutti vorrebbero incontrare, anche se il lungo viaggio e i tifosi particolarmente caldi, sono una difficoltà in più da superare per accedere alle semifinali.

IL PERCORSO EUROPEO

3° turno preliminare Champions:

AEK Atene-CSKA: 0-2

CSKA-AEK Atene: 1-0

Preliminare di Champions:

Young Boys-CSKA: 0-1

CSKA-Young Boys: 2-0

Girone di Champions League:

Benfica-CSKA: 1-2

CSKA-Man United: 1-4

CSKA-Basilea: 0-2

Basilea-CSKA: 1-2

CSKA-Benfica: 2-0

Man United-CSKA: 2-1

Sedicesimi di Europa League:

Stella Rossa-CSKA: 0-0

CSKA-Stella Rossa: 1-0

Ottavi di Europa League:

CSKA-Lione: 0-1

Lione-CSKA: 2-3

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

CSKA (3-5-2): Akinfeev; Ignasevich, V. Berezutski, A. Berezutski; Mario Fernandes, Wernbloom, Natcho, Golovin, Dzagoev; Musa, Vitinho.