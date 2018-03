Le 8 di Europa League - Lipsia, chiamatela l'ammazza-big

Un percorso atipico e altalenante in chiave europea è senza dubbio quello relativo al RB Lipsia. I tedeschi hanno iniziato la stagione in Champions League, partecipando alla massima competizione continentale per la prima volta nella propria storia, dopo un campionato straordinario. Un girone non impossibile li ha comunque visti retrocedere in Europa League, dove la squadra di Hasenhuttl ha cambiato marcia eliminando prima il Napoli ai sedicesimi e poi lo Zenit San Pietroburgo agli ottavi. Un doppio confronto che li vedeva praticamente spacciati prima del fischio iniziale e che invece li ha visti imporsi, non senza difficoltà, ma comunque dimostrando solidità e qualità non comuni nella competizione. Per questo il grado difficoltà per la Lazio potrebbe valere anche quattro stelle, ma se si considera che nel frattempo in campionato il crollo di risultati li ha portati dal secondo al sesto posto in poche settimane, è chiaro che l'avversario non possa essere considerato di primissimo livello. Un grado d'attenzione medio, con i biancocelesti che in ogni caso dovrebbero giocarsi la gara al massimo delle proprie potenzialità.

IL PERCORSO IN EUROPA

Girone di Champions:

Lipsia-Monaco: 1-1

Besiktas-Lipsia: 2-0

Lipsia-Porto: 3-2

Porto-Lipsia: 3-1

Monaco-Lipsia: 1-4

Lipsia-Besiktas: 1-2

Sedicesimi di Europa League:

Napoli-Lipsia: 0-2

Lipsia-Napoli: 0-2

Ottavi di Europa League:

Lipsia-Zenit: 2-1

Zenit-Lipsia: 1-1

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban, Bernardo; Forsberg, Keita, Kampl, Bruma; Augstin, Werner.