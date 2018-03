Le 8 di Europa League - Marsiglia, Rudi Garcia e un nuovo derby

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia potrebbe ritrovare la Lazio dopo i derby vissuti nella Capitale ai tempi della sua Roma. Dopo un iniziale percorso di ambientamento al Marsiglia, l'ex tecnico giallorosso ha trovato la quadra e ora è in piena lotta per il secondo posto della Ligue 1. Nell'ultimo turno europeo è riuscito autorevolmente a eliminare l'Athletic Bilbao e l'obiettivo dichiarato è quello di riportare il club, dal rango di nobile decaduta a quello di nuova realtà del calcio continentale. I problemi societari sembrano ormai essere alle spalle e questo è un punto di forza su cui, recentemente, il club non aveva mai potuto fare affidamento. I biancocelesti hanno uno score positivo contro i francesi: due vittorie in Champions League (stagione 1999-2000), un pareggio e una sconfitta in intertoto (con eliminazione nel 2005). L'incrocio non sarebbe tra i più facili, ma una formazione come quella biancoceleste potrebbe tranquillamente giocarsela da favorita.

IL PERCORSO IN EUROPA LEAGUE

3° turno preliminare:

Marsiglia-Oostende: 4-2

Oostende-Marsiglia: 0-0

4° turno preliminare:

Domzale-Marsiglia: 1-1

Marsiglia-Domzale: 3-0

Girone:

Marsiglia-Konyaspor: 1-0

Salisburgo-Marsiglia: 1-0

Marsiglia-V. Guimaraes: 2-1

V. Guimaraes-Marsiglia: 1-0

Konyaspor-Marsiglia: 1-1

Marsiglia-Salisburgo: 0-0

Sedicesimi di finale:

Marsiglia-Braga: 3-0

Braga-Marsiglia: 1-0

Ottavi di finale:

Marsiglia-Athletic Bilbao: 3-1

Athletic Bilbao-Marsiglia: 1-2

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakal, Rolando, Rami, Amavi; Luiz Gustavo, Lopez; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.