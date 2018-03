Le 8 di Europa League - RB Salisburgo, gli austriaci con le ali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Red Bull Salisburgo vive una delle più grandi contraddizioni del calcio europeo dopo l'acquisto da parte del noto marchio di bevande della società di una delle principali squadre austriache. Da una parte le vittorie conseguite e i ritorni ai fasti di un tempo, dall'altra i tifosi che hanno visto cambiare colori sociali e nome del club nel segno dello sponsor societario. In passato il Salisburgo colorato di viola, è stato anche finalista della Coppa UEFA nel 1993-1994 contro l'Inter di Marini, poi un lungo periodo fuori dal calcio che conta, prima dell'arrivo della Red Bull e le conseguenti quanto note ali per tornare in alto. Da un punto di vista qualitativo, la squadra austriaca è una di quelle che tutte le finaliste vorrebbero incontrare, anche se l'eliminazione del Borussia Dortmund agli ottavi, ha fatto suonare un campanello d'allarme tra coloro che reputavano i ragazzi di Rose come la possibile squadra materasso. Per la Lazio potrebbe essere tranquillamente una partita abbordabile, fatto salvo per il rischio di sottovalutare l'avversario in un momento chiave della stagione e soprattutto della competizione.

IL PERCORSO EUROPEO

2° turno di qualificazione Champions:

Hibernians-Salisburgo: 0-3

Salisburgo-Hibernians: 3-0

3° turno di qualificazione Champions:

Salisburgo-Rijeka: 1-1

Rijeka-Salisburgo: 0-0

Girone Europa League:

V. Guimaraes-Salisburgo: 1-1

Salisburgo-Marsiglia: 1-0

Konyaspor-Salisburgo: 0-2

Salisburgo-Konyaspor: 0-0

Salisburgo-V. Guimaraes: 3-0

Marsiglia-Salisburgo: 0-0

Sedicesimi di Europa League:

Real Sociedad-Salisburgo: 2-2

Salisburgo-Real Sociedad: 2-1

Ottavi di Europa League:

Borussia Dortmund-Salisburgo: 1-2

Salisburgo-Borussia Dortmund: 0-0

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

RB Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer. Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Hwang.