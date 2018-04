Le 4 di Europa League - Salisburgo: fortino Red Bull per impresa europea

Real Sociedad ai sedicesimi, Borussia Dortmund agli ottavi e Lazio ai quarti. Queste le tre vittime fatte fuori dall'Europa League dalla sorpresa Salisburgo, che come abbiamo visto nella serata di ieri non è una squadra che molla alla prima difficoltà. Partiti dal secondo turno di qualificazione alla Champions League ed eliminati dal Rijeka, gli austriaci hanno costruito il loro percorso europeo proprio tra le mura amiche, nella Red Bull Arena. Sono più di 500 i giorni senza sconfitte, in tutte le competizioni, davanti al proprio pubblico e anche per Arsenal, Atletico Madrid e Marsiglia non sarà affatto facile avere la meglio sulla sorpresa di queste Europa League.

IL PERCORSO EUROPEO

2° turno di qualificazione Champions:

Hibernians-Salisburgo: 0-3

Salisburgo-Hibernians: 3-0

3° turno di qualificazione Champions:

Salisburgo-Rijeka: 1-1

Rijeka-Salisburgo: 0-0

Girone Europa League:

V. Guimaraes-Salisburgo: 1-1

Salisburgo-Marsiglia: 1-0

Konyaspor-Salisburgo: 0-2

Salisburgo-Konyaspor: 0-0

Salisburgo-V. Guimaraes: 3-0

Marsiglia-Salisburgo: 0-0

Sedicesimi di Europa League:

Real Sociedad-Salisburgo: 2-2

Salisburgo-Real Sociedad: 2-1

Ottavi di Europa League:

Borussia Dortmund-Salisburgo: 1-2

Salisburgo-Borussia Dortmund: 0-0

Quarti di Europa League:

Lazio-Salisburgo 4-2

Salisburgo-Lazio 4-1

FORMAZIONE TIPO

Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Hwang.