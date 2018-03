Le 8 di Europa League - Sporting CP, tradizione e ritorno al passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Sporting Lisbona è una delle squadre retrocesse dalla Champions League dopo la fase a gironi. Una prima parte di competizione che ha visto i portoghesi pescare delle avversarie top come Barcellona e Juventus e una complicata trasferta in Grecia contro l'Olympiacos. La squadra di Jorge Jesus ha fatto il massimo eliminando la diretta concorrente per il terzo posto, proseguendo poi in Europa League non senza difficoltà ma comunque affermandosi fino alla qualificazione tra le migliori 8. Per la Lazio sarebbe un incontro affascinante dal sapore di grande Europa, ma senza la pressione di avversari con maggiore qualità come Atletico o Arsenal. Lo Sporting è abituato a calcare questo tipo di palcoscenici, e dopo la finale di Coppa UEFA nel 2004-2005 e la semifinale nel 2011-2012, la volontà è quella di un ritorno al passato con il sogno di vincere da outsider. Approdare alle semifinali sarebbe un obiettivo prestigioso per la squadra lusitana anche se occorre tenere conto del fatto che la lotta per il secondo posto nella Liga Nos, valido per la prossima qualificazione in Champions, è in pieno svolgimento e potrebbe portare via energie importanti in chiave europea.

IL PERCORSO IN EUROPA

Preliminare di Champions:

Sporting CP-FCSB: 0-0

FCSB-Sporting CP: 1-5

Girone di Champions:

Olympiacos-Sporting CP: 2-3

Sporting CP-Barcellona: 0-1

Juventus-Sporting CP: 2-1

Sporting CP-Juventus: 1-1

Sporting CP-Olympiacos 3-1

Barcellona-Sporting CP: 2-0

Sedicesimi di Europa League:

Astana-Sporting CP: 1-3

Sporting CP-Astana: 3-3

Ottavi di Europa League:

Sporting CP-Viktoria Plzen: 2-0

Viktoria Plzen-Sporting CP: 2-1 (dcr)

DIFFICOLTA'

***

FORMAZIONE TIPO

Sporting CP (4-4-2): Patricio; Piccini, Pinto, Coates, Coentrao; Martins, Bruno Fernandes, Carvalho, Acuna; Bas Dost, Doumbia.