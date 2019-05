Le allegrate contro il dogmatico Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un neologismo, Allegrate. Cioè la capacità, da parte di Massimiliano Allegri, di cambiare pelle alla propria squadra in base alle esigenze e all'avversario. Lo ha fatto con l'Atletico Madrid, inserendo Emre Can sulla linea dei difensori e allargando il campo sia a Spinazzola da una parte che a Cancelo dall'altra. Non gli è riuscito contro l'Ajax, ma in altre occasioni - tipo utilizzando Dani Alves come ala offensiva nelle semifinali di Champions di due anni fa - ha avuto l'intuizione di modificare modulo (e ruolo) per ribaltare una situazione non positiva o, comunque, particolarmente complessa.

Molto diverso, invece, il modo di concepire il calcio da parte di Walter Mazzarri. Più dogmatico, come per Gasperini, con la difesa a tre come principio fondante. Primo non prenderle, un po' come Nereo Rocco, diversamente perché non si può definire catenaccio. Entrambi molto pragmatici, intenzionati a ottenere il meglio dal punto di vista del risultato, magari lasciando un po' a desiderare in termini di gioco. Il nuovo 3-4-3 del tecnico di San Vincenzo è infarcito di centrocampisti, ben sei, due dei quali con attitudini offensive. La chiave potrebbe essere Baselli, in un ruolo alla Bernardeschi.