Le aperture catalane - Barcellona eroico dopo il dominio dell'Inter

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture sportive dei quotidiani sportivi catalani all'indomani della vittoria del Barcellona contro l'Inter in Champions League per 2-1:

L'Esportiu

"Una coppa d'orgoglio" - Il Barcellona prosegue a "non giocare" ma sa reagire dopo essere stata dominata a lungo dalla squadra italiana. Arrivano i primi tre punti europei grazie alla doppietta del solito Suarez.

Mundo Deportivo

"Sangue, sudore e Suarez" - Due gol dell'uruguiano rimontano una partita che l'Inter aveva dominato per più di metà di gara. L'ingresso in campo di Vidal ha cambiato la partita in mediana e ora i blaugrana sono primi nel gruppo insieme al Borussia Dortmund.

Sport

"Con un paio!" - Eroica rimonta del Barcellona grazie a due gol di Suarez, il secondo arrivato dopo una grande giocata di Messi, in una partita che poteva portare a una sconfitta. I catalani hanno avuto una reazione di rabbia nella seconda parte della partita dimostrando che sono vivi anche in chiave europea.