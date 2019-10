Le aperture in Belgio - Genk lodato: "Vedere Napoli e non morire"

Il Genk ferma il Napoli a sorpresa, dopo il pesante ko a Salisburgo. "Primo punto incassato" titola il Het Belang Van Limburg oggi in edicola. Decisamente più interessante la scelta di Het Nieuwsblad: "Vedere Napoli e non morire" elogiando la squadra di Mazzù, che ha messo in difficoltà i partenopei, restando in corsa nel girone.