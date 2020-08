Le aperture in Francia - Champions, il PSG si affida a Neymar: "L'extraterrestre"

vedi letture

Questa sera parte la Ligue 1 con Bordeaux-Nantes (ore 19) ma tutte le attenzioni in Francia sono rivolte alla finale di Champions League di domani, che vedrà impegnato il Paris Saint-Germain per la prima volta. "L'extraterrestre" titola L'Equipe in riferimento a Neymar, stella di questa Final 8. A Le Parisien ha parlato Bernard Tapie, presidente del Marsiglia che vinse la Champions League nel 1993, fin qui unica squadra francese a riuscire nell'impresa: "Il PSG ha tutto per riportare a casa la coppa".