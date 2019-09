Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, 5 settembre 2019.

Mirror Apertura in taglio basso dedicata a Romelu Lukaku e al caso razzismo. Campeggiano le parole di Paul Ince che chiede provvedimenti durissimi: "Kick 'em out of Europe". L'ex giocatore inglese chiede di cacciare dall'Europa i club le cui tifoserie si macchino di insulti razzisti.

Sun Nel taglio basso dedicato al calcio della backpage del Sun, c'è spazio per le parole di Demba Ba che chiede ai giocatori di colore di "boicottare l'Italia".

Guardian Caso razzismo in taglio alto. "Twitter combatte e reagisce ma i tifosi dell'Inter minimizzano gli insulti a Lukaku".

Star Anche qui, a tutta pagine, le parole di Paul Ince che chiede alla UEFA di cacciare i razzisti fuori dall'Europa.