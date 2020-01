Queste le aperture della stampa inglese in edicola, lunedì 6 gennaio 2020:

DAILY EXPRESS

"Orgoglio e gioventù"

Apertura delle pagine sportive del tabloid dedicato al successo del Liverpool in FA Cup nel derby contro l'Everton. Al centro delle attenzioni, in particolare, i tantissimi giovani impiegati dai Reds per il match. Talenti dell'Academy che Jurgen Klopp nel dopopartita ha definito "incredibili". Decisivo il gol di Curtis Jones, centrocampista classe 2001.

DAILY STAR

"Gioco da ragazzi"

Anche qui le attenzioni sono riservata al successo del Liverpool in FA Cup contro l'Everton con una formazione dei Reds piena zeppa di giovanissimi talenti. "Curtis Jones, man of the match, è una stellina di Klopp" si legge suo quotidiano.