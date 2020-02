vedi letture

Le aperture in Inghilterra - Guardiola tra Manchester City e Juve: Del Piero lo chiama a Torino

La squalifica dell'UEFA al Manchester City continua a essere protagonista sulle prime pagine sportive in Inghilterra. Se il Times apre infatti con la sicura permanenza di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens, il Daily Star va in tutt'altra direzione e cita le ultime dichiarazioni della storica bandiera bianconera Alessandro Del Piero: "Pep, la Juve è fatta per te". Chiosa sulla vittoria del Tottenham, trascinato dalla doppietta di Son sul campo dell'Aston Villa e conseguentemente quinto in classifica di Premier League con 40 punti.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Times: "Guardiola resterà e lotterà nonostante la squalifica"

The Daily Star: "La Juve è fatta per te, Pep"

The Daily Telegraph: "Perfect Son"