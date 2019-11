Le aperture in Inghilterra - Liverpool allarme rosso, spinti fino al limite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanto Liverpool-Napoli nelle prime pagine nel Regno Unito. La mancata qualificazione dei Reds, che ora dovranno pareggiare - almeno - contro il Salisburgo per non rischiare l'eliminazione, porta Jurgen Klopp a non essere felice: "allarme rosso", il titolo esplicativo del Guardian, mentre gli altri giornali preferiscono puntare sul fatto che non c'è una qualificazione già in ghiaccio per i campioni in carica. La situazione è più o meno identica a quella del Chelsea, bloccato contro il Valencia.

Mirror Sport: "Lov non è abbastanza" (gioco di parole tra Lov-ren- e Love, amore)

Daily Express: "Spinti fino al limite"

Metro Sport: "Down to the wire" (fino al filo, significa una situazione decisa solo all'ultimo.

Star: "Keep your herr on"

Guardian: "Allarme rosso"