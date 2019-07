Le aperture in Inghilterra - Tutti i titoli sull'affare Dybala-Lukaku

© foto di Dimitri Conti

C'è molto spazio Oltremanica per il possibile scambio di mercato tra Juventus e Manchester United, con coinvolti i due attaccanti Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Alcuni tra i principali quotidiani sportivi inglesi infatti inseriscono riferimenti, o addirittura ci aprono come nel caso dello Star Sport, all'operazione nelle loro prime pagine.

Daily Express

"United in trattativa. Più di 80 milioni per Dybala", è lo specchietto che si trova in prima pagina nel quotidiano, con rimando all'interno per i dettagli del possibile scambio di giocatori tra Juve e United.

Metro Sport

"United take a Luk at Dybala swap deal", è il taglio basso di Metro, che con un gioco di parole tra "look" e "Luk" di Lukaku, spiega che i Red Devils stanno provando a capire la fattibilità dell'operazione raccontata.

Star Sport

"First Dybs". Con un gioco di parole che incrocia Dybala e dibattiti, il quotidiano specifica come "Lo United è in discussioni con l'asso della Juve", e che la squadra inglese abbia assunto oggi una posizione di vantaggio.