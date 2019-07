Le aperture in Portogallo - André Silva-Monaco, visite non superate

Di seguito le aperture portoghesi di oggi mercoledì 24 luglio 2019:

A Bola

"Tutti i giorni creo qualcosa di nuovo"

Jorge Jesus, oggi allenatore del Flamengo, intervistato in esclusiva. Nel taglio basso evidenziata la rottura Benfica-Juventus per Perin.

Record

"Almada, leao per due anni"

Trattativa tra Vélez, City e Sporting per il trasferimento del giocatore. Evidenziato nel tagli alto il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco saltato: l'attaccante non ha superato le visite mediche.

O Jogo

"Coentrao ha un piede al Porto"