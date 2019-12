Le aperture in Portogallo - Benfica su Weigl. Offerta Napoli per Acuna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli vuole negoziare per Acuna. Questa è la notizia di A Bola, quotidiano portoghese, che parla della possibile trattativa nella spalla di sinistra. Lo Sporting di Lisbona ha però intenzione di chiedere tra i 10 e i 12 milioni di euro. In apertura invece c'è la vittoria del Porto con il Santa Clara, grazie a un gol di Nakajima. Record invece racconta del piano del Benfica per sedurre Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Spazio anche per l'ex, Gabigol, in taglio basso, con Jorge Jesus che spinge il centravanti a fare la differenza contro il Liverpool, nella finale del Mondiale per club.

A Bola: "A una certa ora"

La vittoria del Porto, l'offerta del Napoli per Acuna, l'ipotesi Weigl per gennaio e Bruno Guimaraes, entrambi con il Benfica sul loro profilo. In taglio basso anche la spiegazione del gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria.

Record: "Piano per Weigl"

La spiegazione nel dettaglio dell'idea, da parte del Benfica, di raggiungere il centrocampista del Borussia Dortmund già a gennaio.