Le aperture in Portogallo - Conçeiçao, Acuna, Lyanco: si scalda l'asse con l'Italia

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 11 agosto 2020. Tiene banco il mercato che coinvolge anche le nostre squadre: Lyanco nel mirino dello Sporting ma il Torino ha rifiutato l'offerta di 6 milioni. Il padre conferma le trattative in corso: "Felice che sia una delle opzioni del club" e sul giocatore ci sono anche Bologna e Lille. Percorso inverso per Acuna, nella lista di Lazio e Roma. Per A Bola Sergio Conçeiçao è nell'agenda dell'Inter se Antonio Conte dovesse lasciare l'incarico. Altre trattative: il Benfica oggi dovrebbe chiudere per Gianluca Waldschmidt del Friburgo.