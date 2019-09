Le aperture in Portogallo - CR7 e Joao Felix geniali. Ma segna Herrera

© foto di Simone Bernabei

Sulle prime pagine portoghesi c'è ovviamente spazio per le big lusitane, ovvero Sporting, Porto e Benfica, ma pure per la sfida fra Atletico Madrid e Juventus con i loro protagonisti CR7 e Joao Felix.

A Bola - "Nè Ronaldo nè Joao Felix. Segna Herrera...", il titolo di spalla che sottolinea come i due giocatori più attesi non siano andati a segno. Come invece ha fatto l'ex Porto Hector Herrera.

O Jogo - "Nè CR7, nè Felix: Herrera", si legge nel taglio alto di prima. Il messicano ha salvato gli uomini del Cholo all'ultimo minuto utile.

Record - Taglio diverso, in cui si sottolineano le giocate della coppia Ronaldo-Joao Felix: "Ronaldo e Felix con giocate geniali".