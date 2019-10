Le aperture in Portogallo - CR700 ma serve a poco. Portogallo sconfitto

Queste le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, martedì 15 ottobre.

A BOLA

"700 gol, -3 punti"

Il quotidiano mette in prima piano lo straordinario record centrato ieri da Cristiano Ronaldo. Settecento gol in carriera che però vengono macchiati dalla sconfitta dei campioni europei in carica dalla sconfitta incassata dall'Ucraina per 2-1. "Ronaldo centra un traguardo storico ma la Nazionale perde terreno per l'Europeo" è l'analisi del giornale lusitano.

RECORD

"CR7 da record ma non basta"

"Mi sono svegliato tardi" è il titolo scelto dal quotidiano per raccontare al tempo stesso il record di gol di Ronaldo e la sconfitta del Portogallo in Ucraina. "La Nazionale - si legge - per centrare il primo posto è obbligata a vincere le ultime due partite del girone. Errori difensivi nella prima parte e occasioni sprecate nella fase finale". Sul 7 della Juventus poi si leggono alcune brevi dichiarazioni nel post partita dello stesso attaccante: "Non ho idea di quanti record detengo".

O JOGO

"Allerta gialla"

Le attenzioni del giornale lusitano sono direzionate maggiormente sulla sconfitta del Portogallo che sul record di Ronaldo. "La sconfitta di Kiev - si legge - obbliga il Portogallo a vincere le ultime due partite del girone per centrare l'obiettivo europeo". Sul record di Ronaldo, invece, si legge "Il gol numero 700 in carriera di Ronaldo serve a poco".