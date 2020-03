Le aperture in Portogallo - Record: "La verità su Leao". O Jogo: "Milan su Maximiano"

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 31 marzo 2020: Record apre con Rafael Leao, condannato a risarcire lo Sporting per 16.5 milioni. Il TAS ha ribaltato la sentenza della FIFA. Il giocatore del si era svincolato dal club portoghese nell'estate 2018 a seguito delle aggressioni subite dalla squadra da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra. Rescissione unilaterale, con Leao che si è quindi trasferito al Lille e nell'estate 2019 al Milan per 35 milioni. Lo Sporting nel frattempo sin è rivolto alla FIFA contestando la validità della risoluzione contrattuale. Nella nota pubblicata dal club si legge che il giocatore: "Non avesse all'epoca dei fatti motivi validi per risolvere il contratto che lo legava al nostro club" e chiedendo un risarcimento economico. Ricorso respinto e definito "inammissibile". Il colpo di scena è arrivato dal TAS che ha ribaltato tutto circa due settimane fa. "Rafael Leao, tutta la verità" è il titolo del quotidiano che svela il dietro le quinte della rescissione che sta costando carissimo al giocatore. Sempre Sporting e Milan in prima pagina in O Jogo, ma il soggetto è diverso: "Maximiano nel mirino del Milan per sostituire Donnarumma" è il taglio di spalla del quotidiano di Oporto.