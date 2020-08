Le aperture in Portogallo - La doppietta di Ronaldo vale poco, la Juventus viene eliminata

Le aperture portoghesi di oggi, 8 agosto 2020.

Record

"Cavani accetta 3 anni". E' questo il titolo d'apertura di Record, che si sofferma sul possibile colpaccio in attacco del Benfica. C'è spazio anche per parlare di Cristiano Ronaldo e della Juventus: "La doppietta di Ronaldo vale poco", si legge in relazione all'eliminazione del calciatore portoghese più rappresentativo al mondo.

O Jogo

"60 milioni per chiudere". E' questo il titolo d'apertura di O Jogo, che si sofferma sulla necessità del Porto di vendere per il Fair Play Finanziario. In taglio basso stralcio dedicato anche all'eliminazione della Juventus e di Cristiano Ronaldo: "Champions: Ronaldo fa doppietta ma viene eliminato".