Le aperture in Portogallo - Milan batte Rio Ave, lusitani beffati: "Campioni di sfortuna"

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 2 ottobre. Ecco come la stampa lusitana ha visto Rio Ave-Milan: "Inglorioso" è il titolo scelto da A Bola nel taglio alto: "La squadra di Vila do Conde è stata a secondi e centimetri da una notte epica ma è caduta incredibilmente dopo 24 rigori". Ampio spazio su O Jogo: "Fino all'ultima goccia" con Donnarumma immortalato in occasione del rigore decisivo parato. Il presidente Antonio Silva Campos: "È triste ma torneremo a giocare grandi partite". Francisco Geraldes, autore del momentaneo 1-1: "È ingiusto". Taglio alto per Record: "Campioni di sfortuna".