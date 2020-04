Le aperture in Portogallo - Sporting, Rafael Leao "ripaga" Mihajlovic

Di seguito le aperture portoghesi di oggi mercoledì 29 aprile. Record e A Bola annunciano che il calcio è pronto a far ritorno e verrà annunciato domani dal Governo. I presidenti dei club portoghesi stanno negoziando col Primo Ministro, Antonio Costa. Sempre su Record spazio ai vari casi dello Sporting. Il club deve risarcire per 3 milioni Sinisa Mihajlovic dopo che il tecnico serbo fu mandato via pochi giorni dopo essere stato ingaggiato. Cifra che potrebbe arrivare da Rafael Leao, a sua volta costretto a risarcire lo Sporting per aver rescisso unilateralmente il contratto nel 2018.