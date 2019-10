Di seguito le aperture portoghesi di oggi lunedì 21 ottobre 2019:

A Bola

"Guerra agli ultras"

Lo Sporting CP toglie tutti gli appoggi a Juventude Leonina, storico gruppo al seguito della squadra per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi.

O Jogo

"Clausola milionaria per Fabio"

Il Porto aspetta il compimento del 18° anno del suo attaccante, peraltro divenuto il giocatore più giocane di sempre a segnare con i Dragoes, per rinnovare e allontanare i club interessati. Juventus e Atlético Madrid sono pronte a offrire i 25 milioni necessari per assicurarselo ma il giocatore non vuole andare via così presto.

Record

"Jesus vuole tornare"

Il tecnico, attualmente al Flamengo, ha il contratto in scadenza a dicembre. Sta bene in Brasile ma ha nostalgia di casa. Non chiude la porta a nessuna big.