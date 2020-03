Le aperture in Spagna - Barça su Luiz Felipe della Lazio. Giugno, il mese della speranza

Il rinvio di Euro 2020 e la speranza di poter terminare quest'estate il campionato, così come le competizioni europee, ma anche i nuovi casi di Coronavirus in casa Espanyol (ben sei positivi nella prima squadra) e un po' di mercato. Sì, perché Mundo Deportivo lancia già in prima pagina la notizia dell'interesse del Barcellona per il giovane difensore della Lazio, Luiz Felipe, entrato prepotentemente nel casting dei difensori centrali monitorati dalla dirigenza blaugrana per la prossima stagione.

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

Mundo Deportivo: "Casting dei centrali per il Barcellona: obiettivo Luiz Felipe"

Sport: "Liga e Champions sì, Europeo no", "Sei giocatori dell'Espanyol contagiati"

As: "Il calcio può aspettare"

Marca: "Giugno, il mese della speranza"