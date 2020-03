Le aperture in Spagna - Barcellona-Inter, Junior Firpo nell'operazione Lautaro

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 30 marzo 2020:

As

"Pronto per giocare"

Asensio si vede in condizione di ritornare dopo otto mesi di assenza per la lesione del legamento crociato.

Marca

"A che gioca la Bielorussia?"

Si sta regolarmente disputando il campionato nonostante il coronavirus. È l'unico torneo UEFA che resta in piedi. Si prende la temperatura ai tifosi all'ingresso dello stadio. Il presidente del Paese suggerisce di bere vodka per combattere il virus!

Mundo Deportivo

"Un giorno con Ansu"

Il giovane crack azulgrana prosegue rigorosamente la sua preparazione durante la quarantena.

"Coutinho, pronto ad andare agli Spurs"

Sport

"Junior nell'operazione Lautaro"

Il Barcellona vuole lasciare il terzino all'Inter e i nerazzurri sono interessati ai suoi servizi. L'obiettivo è recuperare i 18 milioni investiti e anche la Roma farà un tentativo per il giocatore.