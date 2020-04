Le aperture in Spagna - Barcellona non pagherà clausola di Lautaro. Real vende a ribasso

Di seguito le aperture in Spagna di oggi, 18 aprile 2020.

Marca

"Bisognerà vendere a ribasso"

Il Real Madrid, come tutti, dovrà aggiustarsi con un mercato ai minimi termini. 24 giocatori hanno il contratto ancora in vigore...e poca voglia di cambiare club. Solo Areola è libero di andare al Psg. Contando i prestiti, Zidane si ritroverà con 36 giocatori la prossima stagione.

Sport

"Possono giocare insieme?"

Il Barcellona continua a seguire a distanza sia Neymar, ma soprattutto Lautaro Martinez. Il quotidiano si domande se l'attaccante argentino possa giocare insieme a Luis Suarez.

Mundo Deportivo

"No a 111 milioni"

Il Barcellona non pegherà la clausola di 111 milioni che Lautaro Martinez ha nel contratto. Sarebbe una soluzione illogica nelle attuali circostanze. Il club preferisce fare un'offerta all'Inter con giocatori più soldi.

AS

"Il corso della pandemia"

Torres Etoo, Marquez, Ibagaza, Arbeloa, Sergio Garcia, Catanha...il corso di allenatori continua in video chiamata. Molti ex giocatori non hanno abbandonato e le video conferenze hanno sostituito le lezioni.